O filme Pulando a Vassoura (2011) é o destaque na Sessão da Tarde desta quinta-feira (29). Na trama, Sabrina e Jason se conhecem por acaso e acabam se apaixonando. No entanto, ele pertence a uma família simples, enquanto ela é de uma família rica. Dirigido por Salim Akil, com Laz Alonso e Angela Basset no elenco, o filme será exibido após Mulheres de Areia, às 15h25, na RBS TV.