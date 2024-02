O filme A Menina que Acredita em Milagres (2021) é o destaque na Sessão da Tarde desta quinta-feira (15). No longa, Sara é uma jovem com um tumor cerebral que, após escutar um pastor, começa a rezar. Repentinamente, as pessoas da sua cidade começam a se curar. Dirigida por Richard Corell, com Austyn Johnson e Kevin Sorbo no elenco, a produção será exibida após Mulheres de Areia, às 15h25min, na RBS TV.