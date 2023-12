Nesta segunda-feira (11), a Sessão da Tarde exibe Um Natal Quase Perfeito (2017). Com direção de David E. Talbert, a produção conta a história do primeiro Natal de uma família sem um ente querido. No elenco, o longa conta com Danny Glover, Gabrielle Union e Romany Malco. O filme será exibido às 15h25min, logo após Mulheres de Areia, na RBS TV.