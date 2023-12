Nesta terça-feira (12), a Sessão da Tarde exibe Juntos para Sempre (2019). Com direção de Gail Mancuso, o longa acompanha várias vidas de um cachorro. No elenco, o longa metragem conta com grandes nomes do cinema norte-americano como Dennis Quaid, Marg Helgenberger e Kathryn Prescott. O filme será exibido às 15h25min, logo após Mulheres de Areia, na RBS TV.