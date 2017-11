Malhação – RBS TV, 17h45min Lica provoca Clara. Guto fica encantado com o visual de Benê. Samantha mostra aos colegas o vídeo em que registrou Edgar embriagado no colégio. Anderson e Tina dormem juntos, e Mitsuko flagra os dois. Lica desmaia.

Tempo de Amar – RBS TV, 18h15min José Augusto arma com o tabelião para registrar Mariana novamente. Tereza revela a Fernão que a filha de Maria Vitória está na Quinta. Vicente descobre que Lucinda conhece Maria Vitória. A irmã Margarida avisa Martim e Josefina sobre o paradeiro do bebê.

Belaventura – Rercord, 19h45min Jacques e Fergau carregam Otoniel em uma carroça rumo a Belaventura. Jacques avança rapidamente e os cavalos se assustam com uma trovoada. A carroça se solta dos cavalos e vira, rolando por um barranco com Jacques e Otoniel.

O Outro Lado do Paraíso – RBS TV, 20h55min

Clara explica a Gael por que só ela pode explorar as esmeraldas. Renan e Elizabeth se beijam e são fotografados. Gael mostra para Sophia o documento que o impede de explorar as esmeraldas. Clara pede para Josafá não entregar as terras para Sophia. Lívia conta a Gael que Clara foi para Pedra Santa com Renato. Gael bate o carro. Natanael mostra para Henrique as fotos feitas pelo detetive.