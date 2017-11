A partir desta segunda-feira, o canal exibe a animação ambientada no universo criado por Barbie e sua irmã, Chelsea. Os episódios começam no mundo real, mas logo as garotas e seus amigos são transportadas para o Dreamtopia, um mundo dos sonhos. Reprises às 17h40min.

Conta Corrente – GloboNews, 21h

A partir desta segunda-feira, o jornal de economia entra em uma nova fase. Sob o comando do comentarista econômico e PhD em negócios Samy Dan, o noticiário tem foco na economia do dia a dia das pessoas, na relação com o dinheiro e no caminho para o autodesenvolvimento econômico. O programa ganhará mais dinamismo com entradas ao vivo de comentaristas, repórteres e correspondentes. O público também poderá participar.