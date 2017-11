Adeus, imagem sem definição Site da RBS TV / Reprodução

Está chegando a hora. O desligamento do sinal analógico e início da exclusividade da transmissão da TV digital começará em 90 dias. Quem não fizer a adaptação ficará sem acesso aos seus canais favoritos. O sinal analógico será desligado em janeiro de 2018 em diversas cidades do Rio Grande do Sul. Com o início do desligamento, o sinal digital será o único de TV aberta disponível em algumas regiões do Estado, como a Metropolitana de Porto Alegre, Litoral Norte, Caxias do Sul e Vale do Taquari.

Por isso, é importante o telespectador conferir se, na sua televisão, aparece a letra "A" no canto da tela. Isso quer dizer que o sinal recebido ainda é analógico e, então, é preciso fazer mudanças. Quem tem televisão de tubo ou de algum modelo anterior a 2012 precisará, obrigatoriamente, de um conversor digital e uma antena de UHF, pois esses aparelhos só recebem o sinal analógico. É recomendável chamar um especialista para fazer a instalação e o direcionamento da antena para pegar o melhor sinal. Quem tem TV por assinatura não precisa fazer mudança, pois as operadoras já estão preparadas para receber o novo sinal.

Sem ruídos

Mais do que garantir o acesso aos seus canais e programas favoritos, preparar-se para o sinal digital representa entrar em uma nova era da transmissão televisiva, com som mais límpido e imagens em melhor definição, como explica Emerson Costa, gerente de projetos da RBS TV. Uma vantagem é a conservação da qualidade do sinal, pois o número de linhas horizontais no canal de recepção é idêntico àquele proveniente da transmissão - no analógico, há uma perda de 50% na qualidade deste sinal. A imagem também se torna menos suscetível a interferências e ruídos, ficando livre dos "chuviscos" e "fantasmas" comuns na TV analógica.

– A TV digital também traz a melhoria do guia de programação acionado diretamente no controle remoto, acessibilidade com programas com audiodescrição, closed caption (legendas em tempo real) e, em alguns casos, até tradução em Libras – explica Costa.

Dúvidas sobre a TV Digital

- 4020-7191 para Porto Alegre e Região Metropolitana

- 0800-051-6336 para demais localidades

- Mais informações neste site da RBS TV

Confira as datas de desligamento do sinal analógico em outras regiões do RS