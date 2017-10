Alguns anos atrás, Robert Plant se viu, de repente, tomado pela necessidade de voltar às suas raízes. "Sei que sou extremamente britânico, mas nunca havia percebido o quanto isso é verdadeiro até passar tanto tempo longe", disse.

Ele estava vivendo em Austin, Texas, com a namorada, a cantora e compositora Patty Griffin, que também foi sua companheira de banda no disco e na turnê "Band of Joy". Por algum tempo, aproveitou a oportunidade de absorver a vida e a cultura americanas. "A hospitalidade, as amizades e a iniciação no estilo de vida americano, e não apenas a música, foi tudo maravilhoso", disse ele.

O processo começou muitos anos antes, quando se juntou a Alison Krauss, música de bluegrass, para o álbum "Raising Sand", de 2007, gravado em Nashville, provavelmente o projeto mais aclamado e bem-sucedido de sua carreira pós-Led Zeppelin. (A última vez em que tocou com sua velha banda foi há dez anos, em um show único na arena O2 em Londres, fato que foi manchete no mundo todo.) A dupla ganhou o Grammy de álbum do ano e recebeu o disco de platina; no processo, ele descobriu o mundo da música dos Apalaches e a beleza das harmonias vocais, que nunca foram parte de seu repertório musical.

"Foi um dos períodos mais clássicos e gratificantes da minha vida. E foi muito" – fez uma pausa para procurar a palavra certa – "difícil sair dos Estados Unidos e retornar à Inglaterra".

Plant ligou do saguão do Frome Memorial Theater em Somerset, Inglaterra, que foi construído logo após a Primeira Guerra Mundial e fica perto de sua casa em Shropshire, quase na fronteira com o País de Gales. Desde que voltou dos EUA, ele contou que vive "a pouco mais de 10 km de onde aprendeu francês e geometria". Simpático e falante, mencionou alegremente passagens de sua antiga vida: como vocalista do Led Zeppelin, na parceria com o guitarrista do Zeppelin, Jimmy Page, em Page e Plant, na incursão ao synth-rock na década de 1980 e a trajetória solo com música de raiz que seguiu nas últimas duas décadas.

No palco do teatro, sua banda, a Sensational Space Shifters – um grupo eclético de músicos britânicos, vários dos quais trabalharam com ele desde meados da década de 2000 – analisava uma mistura de material solo e rearranjava clássicos do Led Zeppelin. O grupo estava concentrado no ensaio para uma turnê do mais recente álbum de Plant, "Carry Fire", lançado em 13 de outubro, uma louca mistura de blues, música regional, ritmos do norte de África e heavy-metal do Zeppelin.

"As pessoas não entendem o nosso interesse no blues e na música devocional do Paquistão. Na verdade, não é só por curiosidade geográfica; tem mais a ver com a transposição da música que de fato nos toca, uma batida que nos faz sentir temor e desventura", disse Justin Adams, um dos dois guitarristas da banda e especialista em ritmos do Oriente Médio e da África.

Em Shropshire, Plant faz parte da paisagem, assim como Bruce Springsteen se mantém anônimo em sua região de Nova Jersey. Ele conta que a decisão de voltar não tinha nada a ver com seu relacionamento com Griffin. "Foi minha própria inabilidade de lidar com a atenção que todos prestavam em mim; não dava para escapar disso."

Então, voltou para sua terra natal, reuniu a banda e retomou o trabalho, primeiro com o disco de 2014, "lullaby and... The Ceaseless Roar", e agora com "Carry Fire". Os dois basicamente trazem músicas originais, diferente dos covers que ele enfatizava com Krauss e a Band of Joy. Com o Sensational Space Shifters, Plant adotou uma abordagem digital e moderna, diferente do perfeccionismo analógico do Led Zeppelin. Várias combinações da banda – que incluem o tecladista John Baggott, veterano de grupos trip-hop como Massive Attack e Tricky – gravaram individualmente trechos de músicas que foram depois combinados em estúdio.

"Fazemos tudo separadamente e vemos como se encaixa, dependendo do clima e do estado de espírito. Essa é basicamente a assinatura da nossa música: clima e estado de espírito", disse Plant. Conforme os trechos vão se transformando em música, ele garimpa um caderno que mantêm há anos com as letras. "Tenho muitas letras que, se não têm relação umas com as outras, podem acabar tendo", afirmou.

O resultado é um disco impetuoso e maduro, misturando as influências primordiais de Plant (os músicos folk Bert Jansch e John Fahey), riffs de blues, sons berberes e a sonoridade trip-hop de Bristol. Muitas das músicas, incluindo a que leva o nome do álbum, são baladas românticas com tonalidade de fábula. Em comparação, "Carving Up the World Again ... A Wall Not a Fence" tem uma batida no estilo Sun Records, apimentada com um solo de guitarra do Oriente Médio que mergulha nos discursos de pós-Brexit e do presidente Donald Trump. Com parte do título emprestado de uma fala do presidente americano, Plant ataca o nacionalismo beligerante e a crise dos refugiados. "Há muito progresso em diversas áreas da humanidade que se justapõem às dores e aos limites impostos", disse ele.

O cover de uma velha canção rockabilly chamada "Bluebirds Over the Mountain" recebe uma nova injeção de energia com uma batida eletrônica fraturada e os vocais de Plant e Chrissie Hynde, do Pretenders.

Ele fica feliz com o fato de que ainda há público para sua música, e de que uma grande gravadora, a Nonesuch, tenha investido no lançamento mundial. E também pensa muito na possível audiência.

Quanto à sua antiga banda, Plant disse que se encontra com Page e o baixista John Paul Jones "socialmente, de vez em quando". Os três se encontraram em 2016 durante um processo de plágio que recebeu certo destaque na imprensa, relativo à música "Stairway to Heaven". A banda ganhou, mas Plant não parece ansioso para reviver o passado. "Nós gostamos uns dos outros, mas cada um cuida de suas próprias coisas. É assim que é."

Quando o Led Zeppelin acabou, em 1980, Plant passou a ter uma vida mais tranquila. Ele garante enfaticamente que o grupo não vai se juntar para uma grande turnê. (Fãs de "Raising Sand" podem tem mais esperança: "Alison e eu falamos sobre isso o tempo todo.") Mas pode haver uma explicação: talvez não haja dinheiro que valha mais que sua vida cuidadosamente cultivada.

"Sim, é verdade. Sei em que pé as coisas estão para mim. Estou em um momento muito bom. Já fui vocalista de uma banda, não tocava nenhum instrumento, mas quero sempre aprender e experimentar muitas músicas. Sempre tive muita sorte. Estou vivendo meu próprio contentamento. Não preciso de mais nada."