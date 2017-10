Lucas Amorelli / New CO DSM

A retomada da montagem da estrutura para o Grande Desfile de Natal, uma das principais atrações do Natal Luz de Gramado, será retomada neste sábado (21). Na manhã de quinta-feira (19), a armação da cobertura do desfile, que já estava sendo montada, veio abaixo depois do forte vento e chuva que atingiu toda a Serra Gaúcha nesta semana.

Ainda segundo Néspolo, até esta sexta (20) já foram vendidos 100 mil ingressos antecipados para as atrações pagas do Natal Luz. A expectativa da organização era atingir esse número até a abertura do evento, no dia 26.