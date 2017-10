Em julho, Jake Michaels passou uma semana no Senegal fotografando estilos contemporâneos e tradicionais. Ele viajou com a namorada, Juliette Ballay, e com Francine Awa Pipien, que os ajudou a conhecer pessoas e lugares na capital do país, Dacar.

Como fotógrafo em Los Angeles, Michaels conhece as complexidades de sua cidade muito bem, mas fica excitado com as novidades de um lugar desconhecido. "Uma das melhores coisas da vida é se surpreender, e essa viagem teve uma surpresa enorme após a outra", conta ele.

Em um dia chuvoso, ele se encontrou com Milcos, designer e fundador da marca Nio Far, no bairro de Grand Yoff.

Khadija Aisha Ba é designer de moda e dona de uma loja na cidade. Para sua marca, a L'Artisane, ela tira inspiração do passado, principalmente do estilo de seu avô.

"Ela coloca alguns elementos novos de moda em seus vestidos, mas não são coisas chamativas. É interessante ver como mistura o antigo e o novo", diz Michaels.

St. Louis, uma cidade portuária do Rio Senegal, ao norte de Dacar, já foi capital da colônia francesa. "Dá para ver o esqueleto da colonização", conta Michaels.

Na fronteira com a Mauritânia, St. Louis fica ao sul do Saara. "Quando você vai dali para o norte, chega ao deserto", diz Michaels.

Saliou é um participante do Baye Fall, grupo de seguidores de uma confraria muçulmana sufi chamada mouride. Eles prezam a espiritualidade sobre os bens materiais, segundo Pipien. Tradicionalmente são conhecidos por usar roupas feitas de outras peças de tecido, criando "retalhos que chamamos de 'njaxass' em wolof", afirma ela.

Yoro vende joias de ouro em um mercado no bairro de Plateau, em Dacar, onde as pessoas compram também roupas e acessórios. "A camisa de futebol parece ser um estilo de vestimenta realmente presente entre vários jovens do Senegal", constata o fotógrafo.

Yoro ficou muito feliz de posar. "Ele disse: 'Por favor, tire minha foto'", conta Michaels.

"Fomos para a região das praias para ver a Mesquita da Divindade. É um pouco fora da estrada, mas é uma mesquita linda na frente do mar", diz ele.

Sob os olhares de seu grupo, três crianças entraram na água para lavar dois cabritos.

"Quis também ver como era uma típica sessão de fotos no Senegal. Foi interessante observar que eles passam pelo mesmo processo que as pessoas que eu conheço que trabalham com marcas de moda", conta Michaels.

Olivia Nd, fundadora da conta do Instagram @dakarlives, fez uma pausa entre as fotos. Ela estava servindo de modelo para designs senegaleses contemporâneos.

Michaels se interessou pela ponta de seus dedos, adornados com hena. Algumas jovens no Senegal usam hena hoje, conta Pipien. "É sua maneira de fazer uma homenagem às antigas tradições que viam as avós seguindo", explica.

"Olivia se inspira nessas tradições. Mas gosta muito de rearranjá-las", diz.

Um "amigo de um amigo de um amigo" apareceu enquanto Michaels estava no campus da Universidade Cheikh Anta Diop.

Seu chapéu de veludo, conta Michaels, parecia representar seu bom humor. "Apesar do calor, foi como se ele dissesse: 'Tenho que usar esse chapéu de veludo esmagador. Ele mostra quem eu sou'."

No final da viagem, Michaels foi ao shopping Sea Plaza, em Dacar, depois do pôr do sol. "Quatro garotos apareceram e começaram a andar de skate", conta.

Os jovens, que usavam fones de ouvido, falavam inglês entre eles. O inglês, segundo Michaels descobriu, é parte da cultura dos skatistas em Dacar.

Um jovem trabalhava no shopping e se uniu aos amigos em um intervalo. "Ele ficou sem graça porque não estava usando os tênis típicos dos skatistas", diz Michaels.

Michaels fotografou o roteirista Nafissatou Diop em uma boate ao ar livre perto da praia em Dacar. Quando tirou a foto, a noite estava apenas começando. "A festa teve início à meia-noite e durou até o nascer do sol", afirma.

Ele queria capturar uma imagem de Diop em um momento tranquilo – "a calma antes da tempestade". Mas, no final, diz: "Foi uma experiência tão diferente da que já tive em qualquer outra boate. Todo mundo estava se divertindo, ninguém ficava julgando ninguém".

O pintor Paco vive em St. Louis. Quando Ballay perguntou a Paco se podia tirar sua foto, ele os levou até sua casa, onde lhes mostrou seu trabalho.

"Dá para perceber que este é um pátio colonial tradicional. Achei interessante ver a estrutura do passado com uma roupagem vermelha brilhante", afirma Michaels.

Ele considerou o guarda-roupa artesanal de Paco o mais "descontraído" de todos os visuais que encontrou no Senegal, incluindo o tênis.

A estudante Fatou, em Route de la Corniche, uma estrada na beira do mar em Dacar, ficou feliz quando Michaels pediu para fotografá-la.

"O sorriso em seu rosto quando dissemos que gostamos de seu estilo – ela ganhou o dia. Disse que foi a melhor coisa que ouviu o dia todo", conta Michaels.

Ele e sua equipe estavam em uma parte tranquila do bairro de Yoff, em Dacar, quando viram o xamã Racine Doye. Acabaram seguindo-o até sua casa, o esqueleto de concreto de um prédio inacabado.

Ali dentro, fazia "cerca de 50 graus", lembra Michaels. Doye, que faz parte do grupo étnico lébou, mostrou a eles uma lona que cobria algumas pedras que usa em cerimônias.

"Ele me disse: 'Acabamos de fazer um exorcismo'", revela o fotógrafo.

Eles não passaram muito tempo juntos, mas Doye pareceu feliz de contar suas histórias. "Senti a energia daquele lugar", afirma Michaels.

Em uma manhã, ele reparou em uma mulher. Não tirou muitas fotos de rua em Dacar – a maioria foi de retratos de pessoas com quem conversou –, mas não pode resistir a registrar a cena.

"Ela estava ouvindo a conversa das pessoas enquanto lavava as janelas antes que a loja Salsa abrisse", conta.

Para ele, a imagem pareceu atemporal. "Gosto da ideia de ter fotografias que não precisam estar em um determinado lugar", afirma.