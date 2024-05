Entre as estimadas 1,5 milhão de pessoas que devem estar na praia de Copacabana neste sábado (4) para ver o maior show de Madonna em território brasileiro — e de sua carreira — estão fãs gaúchos, que partem de diferentes pontos do Estado. Em comum, todos partilham o entusiasmo por escrever mais um capítulo de suas histórias particulares com a cantora, desta vez na maior pista de dança do mundo.