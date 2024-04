Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi levado para o quarto do Hospital da Unimed-Rio, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor para o site Quem, nesta quinta-feira (11), que relatou que o artista ficou cinco dias na UTI, e segue em tratamento para o quadro da insuficiência renal.