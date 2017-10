Se hoje os relacionamentos a distância são mantidos via WhatsApp ou Skype, antes o jeito era colocar a caneta para trabalhar em longas cartas cheias de afeto. O ator Renato Farias descobriu que seus pais viveram esse intenso romance epistolar de 1956 a 1962, quando Maria de Lourdes Lang morava em Santa Maria, e Renato Medeiros de Farias, em Porto Alegre. A história de amor sobreviveu ao tempo e, com a morte do pai há duas décadas, o artista gaúcho teve acesso aos textos escritos naquela época. E o romance segue tão vivo que acabou se tornando peça de teatro. Farias e Gaby Haviaras estreiam nesta terça-feira (31) em Porto Alegre o espetáculo 220 Cartas de Amor, com sessão única, às 21h, no Theatro São Pedro – amanhã, a dupla da Cia. de Teatro Íntimo, do Rio de Janeiro, segue para Santa Maria.