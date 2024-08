"Indesejável"

Fundação de George Clooney é proibida na Rússia

Segundo denúncias da Procuradoria-Geral do país, a ONG do ator promove "iniciativas para iniciar ações criminais contra as principais autoridades russas"

19/08/2024 - 06h05min Atualizada em 19/08/2024 - 11h33min