Um Tira da Pesada 4: Axel Foley foi disponibilizado na Netflix nesta quarta-feira (3). O longa traz novamente Eddie Murphy, 63 anos, no papel do policial de Detroit que arruma muitas confusões em Beverly Hills. O astro marcou gerações com seus trabalhos em filmes de comédia e alguns fãs chegaram a homenagear o ator no nascimento dos filhos.