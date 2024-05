O velório de Paulo César Pereio será realizado no cinema Estação Net Rio, em Botafogo, no Rio de Janeiro. O local, inaugurado em 1985, é referência no cinema de arte no Brasil. A cerimônia ocorre nesta terça-feira (15), a partir das 10h, e seguirá até as 15h. O sepultamento será no Cemitério São João Batista, também na capital carioca, às 16h30min.