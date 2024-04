No universo viking do século X, Amleth luta na Islândia por justiça e vingança após a morte do seu pai. Inspirado em Hamlet de Shakespeare, o filme traz todas as características do período em caracterização cenográfica, seguindo as lendas do período. No entanto, mesmo que a história passe em terras islandesas, as filmagens aconteceram na Irlanda e também na Irlanda do Norte.