Surgindo como um spin-off de A Fantástica Fábrica de Chocolate, que teve sua primeira versão em 1971 e depois ganhou um remake em 2005, em Wonka (2023), a trajetória do doceiro mais famoso do mundo é retratada. Com muitas músicas e um universo colorido e fantasioso, Wonka surge com inovadoras ideias para a produção de chocolate. O jovem precisa enfrentar os já consolidados empresários do ramo, que o sabotam para que ele não faça sucesso.