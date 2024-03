Sucesso dos cinemas, o longa inspirado na obra literária de Frank Herbert se passa em um futuro distante. Nesse cenário, um duque comanda o planeta desértico Arrakis, que também é conhecido como Duna, que abriga uma rara substância essencial para a sobrevivência humana. O duque envia seu filho mais novo, interpretado por Timothée Chalamet, para garantir o futuro de seu povo. No entanto, uma traição pela posse do planeta faz com que o jovem precise fugir para os Fremen, nativos que vivem nos locais mais remotos do deserto.