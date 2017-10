1994 - Há 23 anos estreou o filme Pulp Fiction, do escritor e diretor Quentin Tarantino. Com nomes de peso no elenco como John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson e Bruce Willis, foi sucesso de crítica, ganhando a Palma de Ouro no Festival de Cannes e sete indicações ao Oscar, incluindo a de Melhor Filme.