Para curtir Notícia

Atrações de Carnaval para aquecer o inverno de Porto Alegre e outros destaques desta sexta

O Carnainverno do Bloco da Laje ocorre no Bar Opinião, a partir das 23h. Já a nona edição do projeto Imersão Batucas será das 18h30min às 20h30min, no Estúdio das Batucas

19/07/2024 - 04h00min Atualizada em 19/07/2024 - 06h16min