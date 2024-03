A 14ª edição de Nei LisPoa, show realizado anualmente por Nei Lisboa desde 2010, ocorre na noite desta terça-feira (26), em duas sessões, no Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307), em Porto Alegre. As apresentações, que celebram os 252 anos da Capital, serão às 18h30min e às 20h30min, com ingressos pelo site Nei Lisboa a R$ 140 (inteiro) ou R$ 120 (solidário). O título desta edição é A Cidade Revirada.