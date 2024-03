A Galeria Escada, localizada no Pier da Usina do Gasômetro (João Goulart, 551), inaugurou no último sábado (2) a mostra Expressões, projeto que homenageia os três anos da única galeria permanente a céu aberto do Brasil. A exposição tem entrada franca e recebe visitas diárias, 24h, até 30 de maio.