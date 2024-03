Um dos nomes mais emblemáticos do samba, Jorge Aragão cantará neste sábado (23), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), na Capital. Ex-integrante do grupo Fundo de Quintal que iniciou uma bem-sucedida carreira solo ainda em 1981, o cantor e compositor tem mais de 20 álbuns lançados.