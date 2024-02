Relações à La Carte, comédia de Pedro Delgado, chega ao Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Marechal Deodoro, s/nº) nesta terça (6), às 19h. Haverá mais duas sessões quarta (7) e quinta-feira (8), no mesmo horário. O espetáculo integra a programação do Porto Verão Alegre. Os ingressos para a peça, inspirada na obra do escritor americano Christopher Durang, estão disponíveis a R$ 60 em portoveraoalegre.com.br.