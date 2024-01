Desde 2004, o mês de janeiro é dedicado ao combate à discriminação contra a população trans no Brasil. Uma das iniciativas que marcam a campanha no Rio Grande do Sul neste ano é a programação da Secretaria da Cultura do Estado (Sedac) que tem como tema Visibilidade e Dignidade Trans. A grade de atrações (que pode ser consultada na íntegra neste link) inclui exposições, espetáculos e atrações musicais.