Heloisa Périssé estrela dois espetáculos em cartaz na Capital neste fim de semana. No sábado (2), às 21h, apresenta a comédia A Iluminada no Salão de Atos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6.681). Com dramaturgia dela e direção de Mauro Farias, a peça explora, de maneira bem-humorada, o universo da “palestra quântica motivacional”. Os ingressos estão disponíveis em Sympla a partir de R$ 90. Sócios do Clube do Assinante e acompanhante têm 50% de desconto.