Serviço Notícia

Emissão de visto pelo Consulado dos EUA será retomada no dia 1º de julho em Porto Alegre

Solicitantes já podem agendar entrevistas por meio do sistema online, no site da embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Serviço havia sido interrompido no começo de maio devido à enchente

26/06/2024 - 12h05min Atualizada em 26/06/2024 - 12h14min