Depois de reunir mais de 8 mil pessoas na abertura do Natal Luz de Gramado na última quinta-feira (26), o primeiro fim de semana de programação reuniu mais de 10 mil pessoas nas atrações pagas. O novo espetáculo Reencontros de Natal foi o que atraiu o maior público. Foram vendidos 4,3 mil ingressos para a apresentação no sábado no lago Joaquina Rita Bier. O primeiro Grande Desfile de Natal no ExpoGramado ocorreu na noite de domingo e reuniu 4,2 mil espectadores. Ainda na sexta-feira, o espetáculo Natal pelo Mundo, que substituiu a Fantástica Fábrica de Natal, já tinha contado com a presença de 1,6 mil pessoas também no ExpoGramado.