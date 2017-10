A fachada do Palácio dos Festivais foi transformada em uma usina para virar palco do Show de Acendimento, com sessões diárias Cleiton Thiele / Serra Press,divulgação

Quando os acordes da Orquestra Sinfônica de Gramado começarem a soar, às 19h desta quinta-feira (26), Gramado entrará mais uma vez na magia do Natal Luz. Nos próximos 81 dias, a cidade da Região das Hortênsias se transformará em uma terra encantada, iluminada por cerca de 3 milhões de lâmpadas espalhadas por ruas, praças e pórticos. Na abertura oficial, na Rua Coberta, os músicos se apresentarão ao lado de solistas e dos corais Bocalis e Os Bacanas em uma cerimônia que terá ainda a entrega simbólica da chave da cidade para o Papai Noel pelo prefeito Joao Alfredo de Castilhos Bertolucci.

Em sua 32ª edição, o Natal Luz de Gramado conta com uma programação preparada para encher os olhos e ouvidos dos 2,5 milhões de visitantes esperados até o dia 14 de janeiro em diferentes locais da cidade. Os destaques ficam por conta de quatro grandes espetáculos: Reencontros de Natal, apresentado no Lago Joaquina Rita Bier, e O Grande Desfile de Natal e Natal pelo Mundo, na ExpoGramado. O Show de Acendimento é gratuito e apresentado diariamente ao anoitecer em frente ao Palácio dos Festivais. Há cobrança de ingressos apenas nos três primeiros. Todo o restante da programação, incluindo as dezenas de apresentações em pontos com a Rua Coberta a Vila de Natal, localizada na Praça das Etnias, tem entrada gratuita.

De acordo com os números mais recentes da Imply, empresa responsável pela venda de ingressos, até agora foram comercializados mais de 97 mil ingressos, tendo o Estado do Rio de Janeiro como o maior comprador, seguido de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Os preços deste ano variam de R$ 130 a R$ 300, conforme a modalidade e a data.





Veja as atrações do primeiro fim de semana

Quinta-feira (26)

-19h — Abertura Oficial, na Rua Coberta, com Orquestra Sinfônica de Gramado e cantores.

-20h30min — Show de Acendimento, em frente ao Palácio dos Festivais.

Sexta-feira (27)

-16h — Parada de Natal, na Avenida Borges de Medeiros.

-16h — Teatro de Bonecos, com Grupo Só Rindo, na Vila de Natal.

-18h — Gabriel Boelter, com Jingle Bell Sax, na Rua Coberta.

-19h30min — Cinnamon Christmas Songs, na Rua Coberta.

-20h30min — Show de Acendimento, em frente ao Palácio dos Festivais.

-21h — Natal Pelo Mundo, na ExpoGramado.

Sábado (28)

-16h — Parada de Natal, na Avenida Borges de Medeiros.

-16h — A Mágica Noite do Pijama, na Vila de Natal.

-19h30min — Música nativista com Musical Ataliba, na Rua Coberta.

-20h30min — Show de Acendimento, em frente ao Palácio dos Festivais.

-21h30min — Reencontros de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier.

Domingo (29)

-16h — Parada de Natal, na Avenida Borges de Medeiros.

-16h — Clow Noela, na Vila de Natal.

-19h30min — Orquestra de Violões, na Rua Coberta.

-20h30min — Show de Acendimento, em frente ao Palácio dos Festivais.

-21h30min — Grande Desfile de Natal, na ExpoGramado.

INGRESSOS