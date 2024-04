A comunidade judaica de Porto Alegre se reuniu na noite desta segunda-feira (22) para comemorar o primeiro dia da Páscoa judaica com um jantar cerimonial, conhecido como Sêder de Pessach. O evento, intitulado Pessach entre Amigos, foi promovido pelo rabino Guershon Kwasniewski e realizado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) para membros da comunidade, convidados e autoridades. A refeição foi marcada por cânticos, reflexões e símbolos, além de contar com um apelo pela paz no Oriente Médio.