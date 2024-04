Dois eventos movimentam os pavilhões da Federação Nacional de Cultura (Fenac) em Novo Hamburgo, Vale do Sinos, até o dia 14 de abril. A Loucura por Sapatos e a 17ª Edição do Festival de Cervejas Artesanais projetam atrair 70 mil pessoas durante o período, com promessa de muitas promoções e lazer as famílias.