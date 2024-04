A Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Caravelas, em Ipatinga, Minas Gerais, ganhou um reforço no atendimento: a humanização. Através do projeto Ligações de Afeto, o estudante de Medicina Lurdiano de Freitas entra em contato com os pacientes que realizaram consultas na unidade como forma de aproximar e facilitar o atendimento, com intuito de diminuir a evasão dos pacientes após a primeira consulta no Sistema Único de Saúde (SUS).