Uma aposta de Alvorada, na região metropolitana do Rio Grande do Sul, acertou os 15 números do concurso 3.042 da Lotofácil, sorteado nesta sexta-feira (1). O vencedor do Rio Grande do Sul divide o prêmio com um outro ganhador, do Recife (PE), levando R$ 1.523.857,98 cada. Confira as dezenas sorteadas: