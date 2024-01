Quem é que não se sente mais feliz na companhia dos cães? Foi com essa motivação que surgiu o projeto Patinhas que Cuidam, em julho do ano passado, em Lajeado, no Vale do Taquari. A ideia da Secretaria de Meio Ambiente é adestrar cães do canil municipal, para que eles sejam utilizados como um estímulo a mais no tratamento de pacientes hospitalizados, idosos em casas de repouso e pessoas com necessidades especiais.