Quem passou pela entrada principal do Hospital São Lucas da PUCRS nesta segunda-feira (4) provavelmente estranhou o caminhão cor de rosa parado do lado de fora da instituição, lembrando uma espécie de salão de beleza sobre rodas. O palpite não estava muito longe da realidade. Era o Banco Móvel de Perucas da Cabelegria, uma ONG que arrecada cabelos, confecciona e doa perucas para pacientes com câncer.