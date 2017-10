Áries

Imaginar que o próximo passo seja maior do que a perna é, às avessas, algo motivador para sua alma. O normal seria temer essa situação, mas com você tudo é diferente e é bom que seja assim. Coragem necessária.

Touro

As pessoas demonstram alegria e isso há de contagiar você. Se por desventura acontecer o contrário, procure se distanciar durante alguns instantes para recuperar o juízo, pois, a alegria não é uma forma de ofensa.

Gêmeos

Nos mínimos detalhes de tudo que está ao seu redor você encontrará, se investigar direito, a escrita do seu destino. Há maravilhas se processando bem próximas a você, está tudo ao alcance da mão.

Câncer

Celebração é importante, mesmo que não haja motivo além de você respirar entre o céu e a terra e haver potencialidades interessantes que poderão se desenvolver no futuro, sempre incerto, mas futuro mesmo assim. Melhorias.

Leão

Virgem

Ninguém gosta de discutir, mas os fatos desmentem a teoria, porque é muito fácil as pessoas se engajarem nisso, que dizem ser um desgosto. Pratique o que predicar, drible as discussões e promova a alegria.

Libra

Escorpião

Este é um momento muito especial, no qual você tem ao seu dispor todas as chances para iniciar um novo e melhor ciclo de vida. Abra seu coração e celebre. As provas de um coração aberto são alegria e generosidade.