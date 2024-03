Porto Alegre é uma capital que carece, há muito tempo, de equipamentos culturais. Já perdi a memória de qual foi o último equipamento público entregue ao povo porto-alegrense. Penso eu que, com exceção do Auditório Araújo Vianna, o complexo da Casa de Cultura Mario Quintana tenha sido, na década de 1980, o mais recente equipamento público colocado à disposição da plateia cultural de nossa cidade. Por tudo isso é que temos que saudar a volta, depois de 10 anos inativo, do querido Teatro de Câmara, que nos últimos tempos serviu para homenagear um dos nossos mais queridos músicos populares, o saudoso Túlio Piva.