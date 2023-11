A guerra entre uma facção terrorista e um país reavivou preocupações sobre o antissemitismo e a perseguição aos judeus. É importante notar que a população de Israel é diversificada e não se limita aos judeus. Muitos judeus estão espalhados pelo mundo e mantêm uma forte ligação com suas nacionalidades, além de preservarem sua rica herança cultural. No entanto, conflitos como esse podem ser explorados por grupos extremistas e xenófobos, abrindo portas para o racismo, o que é ilegal no Brasil e inaceitável em todo o mundo.