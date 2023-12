Atletas olímpicos são comumente chamados de sobre-humanos ou super humanos. E faz um pouco de sentido, afinal, são pouquíssimas pessoas no mundo que conseguem fazer o que eles fazem com tamanha perfeição. Acrobacias de tirar o fôlego, força descomunal, velocidade em pista ou sob a água comparável a meios de transporte, são o dia a dia dessas figuras que, principalmente uma vez a cada quatro anos, nos estupefazem com suas performances durantes os Jogos Olímpicos. Mas você já se perguntou qual é o segredo?