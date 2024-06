A reunião da próxima terça-feira (18) entre a direção da Fraport e integrantes do governo federal precisa ser uma conversa de adultos, sob pena de prejudicar ainda mais o Rio Grande do Sul que está com o seu principal aeroporto interditado. Concessionária que arrematou o Salgado Filho em um leilão celebrado por ser a mesma gestora do Aeroporto Internacional de Frankfurt, a Fraport está incomodada com o tratamento recebido do governo, que é o poder concedente. E o governo está incomodado porque acha que ela poderia ter começado antes os trabalhos de recuperação.