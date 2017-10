Com a quitação dos salários na sexta-feira, a Secretaria da Educação definiu os critérios para a reorganização do calendário escolar de 2017, sem esperar a decretação oficial do fim da greve iniciada em 5 de setembro. O calendário prevê recuperação das aulas aos sábados, com encerramento do ano letivo até 14 de janeiro de 2018, para as escolas que estiverem em funcionamento normal na segunda-feira. No caso dos professores que seguirem parados, a recuperação poderá se estender até abril de 2018.