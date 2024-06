A Holanda, que tem boa parte do território abaixo do nível do mar, é conhecida pelos gigantescos diques, além de soluções inovadoras para lidar com a água. Mais do que isso, o país convive com o recurso natural e não é contra ele. Uma prática da região é armazenar água para momentos de estiagem — o que pode ser um exemplo importante para o Rio Grande do Sul, que convive também com os períodos de menor intensidade de chuva. Assista acima ao comentário no programa Gaúcha Atualidade.