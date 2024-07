Eu tive que ler mais de uma vez a manchete da nossa colega e repórter Valéria Possamai sobre a ausência de Soteldo da última atividade no CT Luiz Carvalho e, muito provavelmente, do jogo desta quarta-feira, contra o Cruzeiro porque, sinceramente, é inacreditável. Se estamos amargando a 18ª colocação do Brasileirão neste momento não é por acaso.