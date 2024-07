Precisamos falar sobre um tema muito discutido na sociedade atual, mas que, por incrível que pareça, ainda é um tabu no meio do futebol: a psicologia esportiva. No Grêmio, os jogadores podem solicitar atendimento individual em parceria com o Hospital Moinhos de Vento, mas o Tricolor não conta com um profissional no quadro de funcionários do clube