O Inter perdeu Alan Patrick no começo do jogo desta quinta-feira (13), contra o São Paulo, pela oitava rodada do Brasileirão. O time já tinha perdido antes disso, por convocações e lesão, três centroavantes: Borré e Valencia, que foram para suas seleções, e Alario, que com um desconforto no ombro, nem viajou a Criciúma, onde a partida foi realizada. Empatar com o São Paulo com este conjunto de dificuldades pode ser considerado um resultado bom.