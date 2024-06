O repórter Rodrigo Oliveira noticiou nesta quinta-feira (27) que o Grêmio deve contratar dois centroavantes. Um deles será do tamanho de Diego Costa, ou quase isso. O segundo, ao que tudo indica, será Deyverson, que entra como reforço de grupo, mas que pode ter importância no time do Grêmio. A informação ainda dá conta que vem meia e um ponta também estão na mira do Tricolor.