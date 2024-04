Na partida da noite desta terça-feira (9), entre Grêmio e Huachipato, Renato Portaluppi completa 500 jogos no comando do Tricolor. Essa é uma marca expressiva do treinador e ídolo gremista. Então, como indiquei no Jornal do Almoço, da RBS TV, Renato merece ser aplaudido de pé por todos que estarão presentes na Arena para assistir a esse jogo.