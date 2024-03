Vejo perigo no jogo da Copa do Brasil para o Colorado. Claro que Coudet tem mais time e que o adversário levou o jogo para Brasília em busca de faturamento, mas foi o vice-líder do Campeonato Carioca. O Nova Iguaçu só ficou atrás do Flamengo, acabou à frente de Fluminense, Vasco e Botafogo. Um time de empresários que surpreende o Brasil com futebol de qualidade. E se empatar, vai para pênaltis.