Havia um monge na China antiga que adorava dragões. Se houvesse tatuagem naquela época, estaria com o corpo coberto delas, com todos os tipos de dragões. Principalmente aqueles dragões de três garras, que seguram uma joia arredondada, como uma bola, em uma das patas dianteiras. Corpo de escamas, transporte alado como cavalinhos dos filmes lindos sobre a capacidade de manter a pureza no coração humano e jamais perder o contato com a árvore da vida.